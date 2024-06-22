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Ordu'da minibüs refüje çarparak yan yattı: 1 ölü, 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 12:48
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Ordu’da minibüs refüje çarparak yan yattı: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu'da kontrolden çıkan minibüsün refüje çarparak yan yattığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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