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Gaziosmanpaşa'da müşteri kılığındaki hırsız çok sayıda gözlük ve çanta çaldı: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 16:10 Güncelleme: 21.06.2024 16:10
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Gaziosmanpaşa’da müşteri kılığındaki hırsız çok sayıda gözlük ve çanta çaldı: O anlar kamerada

Gaziosmanpaşa’da müşteri kılığında mağazaya giren hırsız, çok sayıda gözlük ve çantaları yanında getirdiği torbaya koyarak çalıp kayıplara karıştı. Yaklaşık 5 bin lira değerindeki malzeme çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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