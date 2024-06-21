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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 17:02
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Bursa’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, katı atıkların geri dönüşümünün yapıldığı tesiste çıkan yangın hasara yol açtı.

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