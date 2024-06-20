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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la görüşme iddialarına yalanlama!

Giriş: 20.06.2024 00:18 Güncelleme: 20.06.2024 00:24
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la görüşme iddialarına yalanlama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la ikili görüşme iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın Zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos‘la resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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