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Konya'da arpa ekili arazi alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 13:54 Güncelleme: 18.06.2024 13:56
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Konya’da arpa ekili arazi alev alev yandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde arpa ekili arazide çıkan yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

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