Adıyaman’da kontrolden çıkan otomobil devrildi! Ölü ve yaralılar var

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Esmer Özdemir hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında olduğu 6 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Esmer Özdemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor