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İstanbul'da kurbanlık dana firarda: Trafiği birbirine katan dana iki ilçe değiştirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 16:36 Güncelleme: 15.06.2024 16:36
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İstanbul’da kurbanlık dana firarda: Trafiği birbirine katan dana iki ilçe değiştirdi

Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Sahibinin dakikalarca peşinden koştuğu kurbanlık bir türlü zapt edilemedi. Kağıthane'den Sarıyer'e kadar kaçan firari dananın ortalık karıştırdığı anları ise kameralara yansıdı.

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