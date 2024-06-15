Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD'de kritik tarih 18 Haziran! Eylem Tok ceza alacak mı?
Türkiye'de karıştığı kazada Oğuz Murat Aci isimli kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur; kaza sonrası yazar annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan ikilinin ABD'de yakalanarak tutuklandıkları açıklanırken, iade girişimleri de sürdürüldü. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanmalarıyla ilgili süreci canlı yayında aktardı. Peki Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi? Eylem Tok ceza alacak mı? ABD'deki dava tarihi ne zaman? Öte yandan İngiliz basını da konuyla ilgili detayları yazarken, ikilinin sahte pasaportla Küba'ya kaçma ihtimalleri olduğunu belirtti. Ayrıca Eylem Tok'un üzerinde yüklü miktarda dolar taşıdığı da öğrenildi. İşte detaylar...
İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla kazaya karışan ve Oğuz Murat Aci isimli vatandaşın ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, Boston'da yakalandı.
Canavar anne ve katil oğlu için Türkiye'nin iade talebi bulunurken, A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yakalanması ve sonrasındaki beklenen süreçle ilgili bilgi verdi.
İşte Ramazan Almaçayıır'n o açıklamaları
Dünkü yakalanma haberinden sonra ABD ile Türkiye arasında sürekli bir temasın olduğu ortaya çıkmıştı. ABD'ye kaçtıkları andan itibaren iki ülkenin yetkilileri, makamlarının irtibatta olduğu ortaya çıktı. Yine edindiğimiz bilgilerde Eylem Tok ve oğlunun ABD'de New York'tan Boston'a geçişinde bile aslında oradaki yetkililerin Türk makamlarına haber verdiği ve sürecin yakından takip edildiği de ortaya çıktı. İki ülke arasındaki bu diplomasi trafiğinin, haberleşme trafiğinin devam ettiğini öğrendik. Yani bu şekil rahat görüntüler olsa bile aslında orada da takip edildikleri ortaya çıkmıştı.
SÜREÇ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Peki yakalanmaları ile ilgili süreç nasıl gerçekleşti? 1 Mart'ta maalesef Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti bir ATV gezisi sırasında. Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un çarpmasıyla birlikte kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bütün sıkıntı ise o saatten sonra başladı. Normal trafik kazası olabilir, ölümlü kazalar da oluyor.
Daha sonra olay yerine gelen anne iddialara göre oradaki kazaya karışanların cep telefonlarını topluyor. Soruşturma bu şekilde devam ederken havalimanına gittiği görüntüler de ortaya çıkmıştı. Devam eden mahkeme sürecinde, ailenin kurumsal iletişim uzmanının da yardım ve yataklıktan suçluyu kayırma ile ilgili tutuklanma süreci yaşanmıştı. İlk olarak Mısır'a gidiyor. Sebebi ise öğrenildi ki ilk uçakla yurt dışına kaçmak. Konu buydu. Tabi ilgili bakanlıklar Mısırlı yetkililerle irtibat kurdular. Eylem Tok ve oğlunun Mısır'dan da ABD'ye kaçtıkları tespit edildi.
HERKES NEW YORK'TA SANARKEN BOSTON'DA ÇIKTILAR
Herkes aileyi New York'ta diye düşünürken bazı haberler de çıktı, orada kiralık ev aradıklarına dair. Ancak dün gelen haberle birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasıyla birlikte Boston'da gözaltına alındıkları belirtildi. Yakalandıkları lokasyon ailenin, babanın oradaki mülklerinde birinde mi yakalandı nerede yakalandı bununla ilgili çalışma devam ediyor. Çünkü baba da burada suçluyu kayırma ile ilgili gözaltına alınmıştı, sonra serbest bırakılmıştı. Mahkeme süreci olmuştu. Nerede yakalandıkları ile ilgili adli makamların çalışması devam ediyor. Boston'da yakalandıktan sonra şuan tutuklama gerçekleşti fakat şöyle bir durum var.
KRİTİK TARİH 18 HAZİRAN
18 Haziran'da iade ile ilgili olarak bir mahkeme süreci olacak. Oradaki karara göre de ikilinin iade edilip edilmeyeceği netleşecek. Mahkemenin vereceği karar çok önemli. Bu konuyla ilgili olarak uluslararası ilişkiler ve hukuk uzmanlarının alanı ancak biz de haberci olmamız nedeniyle biraz araştırma imkanı bulduk.
TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEKLER Mİ?
İade konusu nasıl olacak? Çünkü 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un Amerikan vatandaşlığı da var. ABD kendi vatandaşını iade eder mi etmez mi bu soru işareti. 1980'de sanırım iki ülke arasında suçluların iadesiyle ilgili ikili anlaşma var. Uzmanların görüşü herhangi bir siyasi konu ya da daha katalog diyebileceğimiz konular dışında bir olay olduğu için iade durumu olabilir diyorlar. Ancak Amerikan vatandaşı olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade edilip edilmeyeceği bir soru işareti olsa da anne ile ilgili iade sürecinin gerçekleşebileceği ağır ihtimal görülüyor.
Çünkü bu konuyla ilgili olarak iade talepnamesi de gönderilecek. İki ülke arasındaki makamlar tarafından. Halihazırda zaten Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyorlardı. 7 Mart'ta Bakanlık tarafından bu duyuru yapılmıştı ve bütün dünyaya servis edilmişti. Şimdiki süreçte artık 18 Haziran önemli bir tarih. Mahkemenin vereceği karara göre iade konusu gerçekleşebilir ya da gerçekleşmeyebilir.
CANAVAR ANNE EYLEM TOK CEZA ALACAK MI?
Burada ölümlü bir trafik kazasından bahsediyoruz. Yardım ve yataklıktan bir tutuklama olup olmayacağı tabi ki hakimlerin kararı. Ancak burada kamu vicdanını sızlatan ve infiale neden olan bir olaydan bahsediyoruz. Bu detay da dava dosyasına girecek. Geçtiğimiz günlerde parçalanan bir cesetle ilgili örnek vermiştik. Şunu görürüz biz, yazılan fezlekelerde ya da karar duruşmalarında. Bir cinayeti işlemek, kasten adam öldürme vesaire; bir de canavarca hislerle.
Bu başlık da zaman zaman kullanılıyor. Yani kamu vicdanını yaralayan, toplumda infial oluşturan olaylarda bu ibareler de geçiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi yasalar tamam ancak bir de hakimlerin de vicdani sorumlulukları vesaire bu konu değerlendirilecektir. Serbest kalacak ya da kalmayacak gibi bir hüküm veremiyoruz ancak en azından şu anda yakalanmaları bir nebze de olsun kamu vicdanını rahatlatan gelişmelerden birisi oldu.
YANINDA YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT DOLAR VARDI
Öte yandan İngiliz basını da konuyu gündemine taşıdı. Reuters'ın haberine göre; Eylem Tok, gözaltına alındığı sırada nakit olarak 5 bin dolar taşıyordu.
ÖZEL OKUL GEZDİLER
Anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdikleri öğrenildi.
SAHTE PASAPORTLA KAÇMA İHTİMALİ
Reuters'ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberinde, "Türk yetkililerin Tok ve Cihantimur'un sahte pasaport ile Küba'ya kaçabileceğini değerlendirdiği" ifade edildi.
ABD'Lİ AVUKATTAN SKANDAL SÖZLER
Tok'un avukatı Brendan Kelley müvekkilini "iade edilmeyecek bir şey nedeniyle gözaltında tuttuklarını" savundu.
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