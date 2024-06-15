Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye’ye iade edilecek mi? ABD’de kritik tarih 18 Haziran! Eylem Tok ceza alacak mı?

Eylem Tok ve Timur Cihantimur yurt dışına kaçmadan önce havalimanında pasaport kontrolüne böyle girdi



TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEKLER Mİ?

İade konusu nasıl olacak? Çünkü 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un Amerikan vatandaşlığı da var. ABD kendi vatandaşını iade eder mi etmez mi bu soru işareti. 1980'de sanırım iki ülke arasında suçluların iadesiyle ilgili ikili anlaşma var. Uzmanların görüşü herhangi bir siyasi konu ya da daha katalog diyebileceğimiz konular dışında bir olay olduğu için iade durumu olabilir diyorlar. Ancak Amerikan vatandaşı olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade edilip edilmeyeceği bir soru işareti olsa da anne ile ilgili iade sürecinin gerçekleşebileceği ağır ihtimal görülüyor.