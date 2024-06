Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye’ye iade edilecek mi? ABD’de kritik tarih 18 Haziran! Eylem Tok ceza alacak mı?

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur New York'ta böyle görüntülenmişlerdi



HERKES NEW YORK'TA SANARKEN BOSTON'DA ÇIKTILAR

Herkes aileyi New York'ta diye düşünürken bazı haberler de çıktı, orada kiralık ev aradıklarına dair. Ancak dün gelen haberle birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasıyla birlikte Boston'da gözaltına alındıkları belirtildi. Yakalandıkları lokasyon ailenin, babanın oradaki mülklerinde birinde mi yakalandı nerede yakalandı bununla ilgili çalışma devam ediyor. Çünkü baba da burada suçluyu kayırma ile ilgili gözaltına alınmıştı, sonra serbest bırakılmıştı. Mahkeme süreci olmuştu. Nerede yakalandıkları ile ilgili adli makamların çalışması devam ediyor. Boston'da yakalandıktan sonra şuan tutuklama gerçekleşti fakat şöyle bir durum var.