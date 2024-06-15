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Adalar manzarasını izlerken satırla tartıştılar

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 17:13 Güncelleme: 15.06.2024 17:19
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Adalar manzarasını izlerken satırla tartıştılar

İstanbul Pendik'te Adalar manzarasını izleyen biri kadın iki kişi arasında bir süre sonra tartışma çıktı. İkili satırla birbirinin üzerine yürürken, olay yerine polis ekipleri geldi.

Pendik'te bir süre Adalar manzarası izleyen biri kadın iki kişi arasında tartışma çıktı. Satırla bir birlerinin üzerine yürüyen ikiliyi olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Kadın ve adamın tartıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Çınardere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre Adalar manzarası izleyen biri kadın iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Satırla adamın üzerine yürüyen kadınının elindeki satırı alan adam kadına bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikili ayrılırken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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