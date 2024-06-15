Adalar manzarasını izlerken satırla tartıştılar

Pendik'te bir süre Adalar manzarası izleyen biri kadın iki kişi arasında tartışma çıktı. Satırla bir birlerinin üzerine yürüyen ikiliyi olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Kadın ve adamın tartıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Çınardere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre Adalar manzarası izleyen biri kadın iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.