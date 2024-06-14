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Şanlıurfa'da zincirleme felaket! Çok sayıda yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 01:05
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Şanlıurfa’da zincirleme felaket! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde katliam gibi kaza yaşandı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

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