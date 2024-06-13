Ünlü oyuncu Yusuf Atala'ya dolandırıcılıktan gözaltı! Yaprak Dökümü, Pis Yedili ve Uzaylı Zekiye'deki rolleriyle hafızalara kazınmıştı
5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "devre mülk dolandırılığı" ile ilgili operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında Yaprak Dökümü, Uzaylı Zekiye ve Pis Yedili gibi dizilerde oynayan sinema oyuncusu Yusuf Atala'nın da olması dikkat çekti.
Yalova, Adana, İstanbul, Kütahya ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda binlerce vatandaşı "devre mülk tatili" vaadiyle dolandıran suç şebekesi çökertildi.
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirilen 29 kişi arasında ünlü ismin de olması dikkat çekti.
Adliyeye getirilen zanlılar arasında Yaprak Dökümü, Uzaylı Zekiye ve Pis Yedili dizilerindeki rolleriyle hafızlara kazanan sinema oyuncusu Yusuf Atala da vardı.
NELER OLMUŞTU?
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.
Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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