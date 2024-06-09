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U18 Milli Takım oyuncuları kamp yaptıkları Zagreb’de YKS’ye girdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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U18 Milli Takım oyuncuları kamp yaptıkları Zagreb’de YKS’ye girdi

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde bulunan U18 Milli Takım futbolcuları için Yüksek Öğretim Kurumları Sınav’ına (YKS) giriş imkanı sağlandı.

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