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Su küpünün patlamasıyla pamuk tarlası sular altında kaldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Su küpünün patlamasıyla pamuk tarlası sular altında kaldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama birliğine ait küpün patlaması sonucu pamuk tarlası sular altında kaldı.

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