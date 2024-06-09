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Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Mardin’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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