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Beyoğlu'nda Güney Koreli kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştukları şahsı polis yakaladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Beyoğlu’nda Güney Koreli kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştukları şahsı polis yakaladı

Beyoğlu'nda kaldırımda eşiyle birlikte yürüyen Güney Kore uyruklu bir kadın, kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anı kameralara yansırken çiftin dakikalarca kovaladığı şahsı Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

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