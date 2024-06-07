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Antalya'daki orman yangını söndürüldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Antalya’daki orman yangını söndürüldü

Son dakika haberi... Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayan orman yangını, karadan ve havadan hızlı müdahaleyle bir saatte söndürüldü. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

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