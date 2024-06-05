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İzmir Park AVM'de korkutan yangın AVM boşaltıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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İzmir Park AVM’de korkutan yangın AVM boşaltıldı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan İzmir Park AVM'deki bir restorana ait bacadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle AVM tedbir amaçlı tahliye edildi.

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