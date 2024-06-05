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Babadağ yamaç paraşütü pilotlarına eğitim

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Babadağ yamaç paraşütü pilotlarına eğitim

Dünyanın en önemli yamaç paraşütü parkurlarından birisi olarak gösterilen Muğla’nın Fethiye ilçesi Babadağ’da her yıl binlerce yerli ve yabancı ile tandem ve single atlayış gerçekleştiren pilotlara Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Fethiye İlçe Jandarma JAK timleri tarafından eğitim verildi.

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