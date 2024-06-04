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Polisten kaçtı, yakalanınca gülerek “Türk polisinden kaçılmaz” dedi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Polisten kaçtı, yakalanınca gülerek “Türk polisinden kaçılmaz” dedi

Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken önü kesilerek yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kaçmaya çalıştığı polise “Maşallah” deyip, “Polis benim korkulu rüyam, Türk polisinden kaçılmaz” dedi.

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