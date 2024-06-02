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Otomobilin çarptığı direk başka bir aracın üzerine devrildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Otomobilin çarptığı direk başka bir aracın üzerine devrildi

Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarpıp takla attı. Otomobilin çarptığı direk başka bir aracın üzerine devrilirken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

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