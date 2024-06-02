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Erzurum'da 5 katlı binanın merdiveni çöktü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Erzurum’da 5 katlı binanın merdiveni çöktü

Erzurum'da 5 katlı binanın merdiveninin çökmesi sonucu mahsur kalan biri bebek 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Binanın 4. ve 5. katında mahsur kalan ve aralarında bir bebeğin olduğu 7 kişi ise itfaiye sepetiyle tahliye edildi. Ardından bina yetkililerce mühürlendi.

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