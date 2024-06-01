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Moskova'da metro arızası: 171 yolcu tünelden yürüyerek çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Moskova’da metro arızası: 171 yolcu tünelden yürüyerek çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir metroda meydana gelen teknik arıza sonucu 171 yolcu tünelden yürüyerek çıktı.

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