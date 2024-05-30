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Son dakika | Beşiktaş'taki gece kulübü yangını | 29 kişinin can verdiği olayla ilgili 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Son dakika | Beşiktaş’taki gece kulübü yangını | 29 kişinin can verdiği olayla ilgili 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Son dakika haberi...Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli için ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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