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Adıyaman'da aracıyla ayı sürüsünü böyle takip etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Adıyaman’da aracıyla ayı sürüsünü böyle takip etti

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde gece ayı sürüsüyle karşılaşan sürücü dakikalarca aracıyla ayıları takip etti.

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