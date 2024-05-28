İstanbul Bahçelievler’de tramvay otomobile çarptı: 2 yaralı

Kazayı anlatan Mert Polat, "Patlama sesi duyduk. Olay yerine geldiğimizde tramvayın kazaya karıştığını gördük. Tramvay, otomobile köşe tarafından çarpmış, otomobil savrulmuş. Otomobildeki 2 kişi yaralıydı. Tramvay sürücüsü olayın ardından fotoğraf çekip devam etti. Herhangi bir şekilde beklemedi. Tramvay giderken de buradaki vatandaşlar da ezilme tehlikesi atlattı" diye konuştu.

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