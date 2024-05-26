26 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

THY Basın Müşaviri Üstün'den, milli sporcuların seyahatlerine ilişkin açıklama

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
ABONE OL
THY Basın Müşaviri Üstün’den, milli sporcuların seyahatlerine ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, milli sporcuların seyahatleriyle ilgili planlamaların, sponsor oldukları spor federasyonlarının sorumluluğu altında olduğunu bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör