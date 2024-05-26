26 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Tatvan'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
ABONE OL
Tatvan’da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün sabah 03.00 sıralarında Tatvan ilçesine bağlı Koyluca köyü mevkiinde meydana geldi.

Gaziantep'ten Van istikametine gitmekte olan ve 12 yolcunun olduğu 74 BG 758 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede M.Ç. adlı vatandaş hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör