Herkesi korkutan uyku sırasında düşme hissine bakın ne neden oluyor! İşte uyku esnasında düşme hissini tetikleyen nedenler

- Kafein: Fazla kafein tüketimi kaslarınızın seğirmesine neden olabilir ve genel olarak uyku döngülerinizi de etkileyerek sizi uyanık tutabilir ve iyi bir gece uykusu çekmenizi engelleyebilir.

- Uyku Eksikliği: Yeterince uyku alamadığınızda tüm uyku döngünüz etkilenebilir, bu da uyku miyoklonusu yaşama olasılığınızı artırabilir