Herkesi korkutan uyku sırasında düşme hissine bakın ne neden oluyor! İşte uyku esnasında düşme hissini tetikleyen nedenler
Uyku sırasında ani sarsılmalar veya düşme hissi birçok kişi tarafından zaman zaman deneyimlenen ve oldukça rahatsız edici bir durumdur. Birçok kişinin korkmasına neden olan bu durumun sebebini bilmiyor. İşte uykunuzda gelen düşme hissinin nedenine dair herşey…
Uyku sırasında ani sarsılmalar veya düşme hissi, birçok insanın zaman zaman deneyimlediği ve oldukça rahatsız edici olabilen bir durumdur. Peki, bu hissin arkasında yatan nedenler nelerdir?
Hipnik Miyoklonus Nedir?
Bu istemsiz kas hareketi olgusuna uyku miyoklonusu (aynı zamanda hipnik miyoklonus da denir) denir ve bir uyku aşamasından diğerine geçerken uyku geçişleri sırasında meydana gelir. Sonuç olarak ortaya çıkan kas hareketlerine hipnagojik sıçramalar da denir ve genellikle ilk uykuya dalma aşamasında yaşanır.
Neden Olur?
Bir teoriye göre, uykunun bu aşaması, beyninizin bunu yanlışlıkla uyanıklık olarak yorumlayabileceği kadar hafiftir; ancak aynı zamanda kaslarınızın hareket etmediğini de fark eder. Bu durum, beyninizin bir tür kontrol olarak kaslarınıza bir mesaj göndermesine ve onları uyandırmasına veya bir koruma aracı olarak aktif tutmasına yol açar. Nörotransmiterler salınır ve kas protein hücrelerinize bağlanarak sinir hücrelerinizden mesajı taşır. Bu bağlanma, alıcı hücrelere belirli bir şekilde hareket etme sinyali verir; bu durumda kaslarınızı hareket ettirmek için.
Uyku Sırasında Düşme Hissi Tetikleyicileri:
- Stres: Stresli olduğunuzda zihniniz hızla çalışmaya devam edebilir ve muhtemelen geceleri ihtiyacınız olan dinlenmeyi alamayabilirsiniz. Bu, uyku döngünüzü etkileyebilir ve uykunuzun bölünme olasılığını artırabilir.
- Kafein: Fazla kafein tüketimi kaslarınızın seğirmesine neden olabilir ve genel olarak uyku döngülerinizi de etkileyerek sizi uyanık tutabilir ve iyi bir gece uykusu çekmenizi engelleyebilir.
- Uyku Eksikliği: Yeterince uyku alamadığınızda tüm uyku döngünüz etkilenebilir, bu da uyku miyoklonusu yaşama olasılığınızı artırabilir
Tetikleyicileri Azaltmak:
Uzmanlar, "Tetikleyicileri azaltmak için elinizden geleni yaptığınızdan emin olmak, genel uyku kalitenize yardımcı olmak açısından önemlidir ve bu tür uykuyu rahatsız eden hareketlerin sıklığını azaltmanıza yardımcı olabilir" diyor. Uyku sağlığınızı iyileştirmek için aşağıdakileri azaltmaya çalışabilirsiniz:
- Stres: Yatmadan önce meditasyon yapmak gibi stres seviyenizi azaltmak için elinizden geleni yapın.
- Kafein: Yatmadan önce kafein tüketimini sınırlayın.
- Uyku Düzeni: Düzenli bir uyku düzeni oluşturun ve her gün aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın.
- Uyku Ortamı: Karanlık, sessiz ve serin bir uyku ortamı sağlayın.
- Düzenli Egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak uyku kalitenizi artırabilir.
- Uyarı: Bu bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Uyku miyoklonusu veya başka uyku problemleri yaşıyorsanız, bir doktora danışmanız önemlidir.
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