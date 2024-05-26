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Çocukları uyurken evi kurşunladılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Çocukları uyurken evi kurşunladılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada, iddiaya göre, amcası ve kuzenlerinin de aralarında bulunduğu yakın akrabaları tarafından evine pompalı tüfek ve silahla ateş edilen Nihat Ak (26) korku dolu anlar yaşadı.

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