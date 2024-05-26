Avcılar’da korkutan fabrika yangını! 1 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı





Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 3 itfaiye görevlisi de dumandan etkilendi. Yangında dumandan etkilenen 4 muhabbet kuşu ölürken bir kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN