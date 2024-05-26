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Adana'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Adana’da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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