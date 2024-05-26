26 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

35 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2024
ABONE OL
35 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 35 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör