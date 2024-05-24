24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Van'da Türkiye’nin en zehirli yılanı görüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
ABONE OL
Van’da Türkiye’nin en zehirli yılanı görüldü

Van’ın İpekyolu ilçesi sınırlarındaki Erek Dağı’nda Türkiye’nin en zehirli yılanlarından redde engerek yılanı görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör