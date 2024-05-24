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Doğal gaz patlamasıyla ilgili flaş gelişme

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Doğal gaz patlamasıyla ilgili flaş gelişme

Bursa'da kirada oturduğu evi doğal gaz borularını spiralle keserek havaya uçuran kiracı yoğun bakımdan çıktı. Normal odaya alınan kiracının psikolojik sorunlarının olduğu bildirildi. Yaşanan patlamanın ardından oturdukları evleri neredeyse başlarına yıkılan diğer mağdur ev sahipleri ise çaresiz her gün sitenin bahçesinde sandalyelere oturup zaman geçiriyor. Mağdurlar geceyi hangi yakınlarında geçireceklerini ise sabahın ilk saatlerinden itibaren düşünmeye başlıyor.

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