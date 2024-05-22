Lavabodaki Taşma Sorununa Kesin Çözüm: Musluğun Altındaki O Deliğe Dikkat Edin!

Taşma Deliği Temizleme Yöntemleri:

Boru Temizleyici veya Lavabo Fırçası: Bir boru temizleyicisini veya lavabo fırçasını deliğe yerleştirin ve kiri çıkarmak için fırçayı içeri ve dışarı doğru itin. Bu işlemi yaparken dikkatli olun ve fırçanın kirleri lavabonun her yerine yaymasına engel olun.