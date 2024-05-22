Eşi tarafından kayalıklardan atılmıştı! İşte dehşetin olduğu gün

EŞİNİN AİLESİ İLE DE HİÇ GÖRÜŞMEMİŞ

Erdal Sözer'nin cep telefonu ve bilgisayarlarını da takibe alan jandarma, Sözer'in, 'Bir kişi nasıl itilir?' 'Bir kişi nasıl atılır?' gibi bilgileri araştırdığını belirledi. Erdal Sözer'in ayrıca Gaziantep'te kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi defalarca okuduğunu tespit etti. Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesi ile hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti. Şüpheler ışığında 15 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınan Erdal Sözer, sorgusunda eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü yönündeki iddiaları reddetti. İşlemleri sonrası Sözer, tutuklandı.