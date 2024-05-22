22 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 22.05.2024
ABONE OL
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör