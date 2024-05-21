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Sakarya'da alkollü mekan çıkışındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Sakarya’da alkollü mekan çıkışındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı çıkışında başlayan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Sokakların atış poligonuna döndüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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