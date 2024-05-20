Antalya’da otomobil, takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Şebiha Durmaz ve Fatma Yarbaşı'nın cenazeleri ise otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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