17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
ABONE OL
Adana’da uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı tutuklandı

Adana'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 53 şüpheliden 30'u tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA