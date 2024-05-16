Okulda dehşet! Biber gazı kapsülü patladı 25 öğrenci hastanelik oldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulda korku dolu anlar yaşandı. Bir öğrencinin getirdiği biber gazı topu sınıfta patladı ve gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fatih Ortaokulu'nda bir öğrencinin okula soktuğu biber gazı topunun teneffüste topla oynadığı sırada patlaması sonucu biber gazı sınıfa yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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