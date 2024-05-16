Çorlu’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Çorlu istikametine seyreden Turgut D. idaresindeki kamyonet, iddiaya göre, önünde duran servis minibüsü nedeniyle yavaşladı. Bu sırada aynı istikamette giden iki servis minibüsü ve bir otomobil zincirleme kazaya karıştı.



4 araçlı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.