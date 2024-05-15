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Aydın'da kahreden olay! Baba ve kızı evlerinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Aydın’da kahreden olay! Baba ve kızı evlerinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen baba ile kızı hayatını kaybetti.

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