Sıcaklık bu gece sıfır dereceyi görecek! Meteoroloji uzmanlarından Ankara için flaş uyarı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde bazı illerde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Diğer yandan uzmanlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağışların duracağının altını çizerken Ankara'da bu gece sıcaklığın 0 dereceye kadar düşebileceğinin altını çizdi. İşte detaylar...
Sıcaklıkların değişkenlik gösterdiği günlerde hafta boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel,,bu haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
O İLLERE SAĞANAK UYARISI
Son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin altında, güneybatı kesimlerinde ise mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Yüksel, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Yağışların yarın, Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş, Şırnak ve Siirt'te yerel olarak kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz." diye konuştu.
Yüksel, çarşamba ve perşembe günü doğu bölgelerinde yağışların devam edeceğini ancak kuvvetinin azalacağını dile getirerek, "Önümüzdeki 1 hafta boyunca batı bölgelerinde yağış beklentimiz yok. Hava genelde parçalı ve az bulutlu olacak." dedi.
ÜÇ BÜYÜK KENTTE 3 GÜN YAĞIŞ OLMAYACAK
Yağışların doğu bölgelerinde hafta sonu da devam edeceğini ifade eden Yüksel, güney, iç ve batı kesimlerinde hafta sonu yağış görülmeyeceğini aktardı.
Yüksel, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini, bu illerde genellikle parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirtti.
ANKARA SIFIR DERECEYİ GÖRECEK
Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 derece olacağını, iç ve yüksek kesimlerde 0 dereceye düşebileceğini dile getiren Yüksel, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Uşak'ta yerel olarak zirai don yaşanabileceğini söyledi.
Yüksel, gelecek hafta sıcaklıkların artacağını kaydetti.
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