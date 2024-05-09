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Nesli tehdit altında olan su samuru görüntülendi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Nesli tehdit altında olan su samuru görüntülendi

Siirt'te Kezer Çayı’nda nesli tehdit altında olan su samuru görüntülendi.

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