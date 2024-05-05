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Düğün magandaları trafiği felç etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Düğün magandaları trafiği felç etti

İstanbul’da seyir halindeki trafikte duran düğün magandaları trafiği felç etti. Konvoydaki şahıslar halay çektikten sonra araçlarına binerek uzaklaşırken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda trafiğin oluştuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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