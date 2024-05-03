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Son dakika: Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kaza geçirdi! Polis aracına çarptı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Son dakika: Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kaza geçirdi! Polis aracına çarptı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen bir trafik kazasına karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptı. İşte haberin detayları...

Kaza, sabah 07.40 sıralarında Pendik Sabiha Gökçen TEM bağlantı yolunda meydana geldi.

Yıldız Tilbe'nin kullandığı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan sivil polis aracına arkadan çarptı.

CEZA YEDİ!

Yaşanan maddi hasarlı trafik kazası sonrası kusurlu bulunan Tilbe'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 56/1-C maddesince gerekli idari işlem yapıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada her iki araçta da hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Takip mesafesi" maddesinden işlem yapıldığı öğrenildi.

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