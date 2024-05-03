Adana’da sağanak hazırlıksız yakaladı

Su basan bazı caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin güneyindeki mahallelerde ara sokaklarda da su birikintileri oldu.

Tıkanan rögarları vatandaşlar açmaya çalıştı. Bazı çocuklar da su birikintilerinde eğlendi. Sağanağın etkisini yitirmesinin hemen ardından güneş açtı.

Belediye ekipleri de biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.