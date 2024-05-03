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Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Adana’da sağanak hazırlıksız yakaladı

Adana'da kısa süre etkili olan sağanak, sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı, bazı caddeleri su bastı.

Kent merkezinde öğleden sonra yarım saat etkili olan şiddetli sağanak, sokaktaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Şemsiyesi olmayan kişiler, bina saçaklarına sığındı.

Su basan bazı caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin güneyindeki mahallelerde ara sokaklarda da su birikintileri oldu.

Tıkanan rögarları vatandaşlar açmaya çalıştı. Bazı çocuklar da su birikintilerinde eğlendi. Sağanağın etkisini yitirmesinin hemen ardından güneş açtı.

Belediye ekipleri de biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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