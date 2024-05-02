02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
ABONE OL
Bolu Dağı’nda sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı. Güzergahın yüksek kesimlerinde ise aralıklarla yağmur geçişleri görüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA