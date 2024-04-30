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Ahmet Albayrak'ın annesi Gülbeyaz Albayrak son yolculuğuna dualarla uğurlandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Ahmet Albayrak’ın annesi Gülbeyaz Albayrak son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Gülbeyaz Albayrak, Fatih Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın annesi Gülbeyaz Albayrak (91) hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Gülbeyaz Albayrak için ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Albayrak ve aile bireyleri taziyeleri kabul etti.

Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İsmailağa Cemaati Lideri Fikri Doğan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İBB Ak Parti Grup Başkanı Zeynel Abidin Okul, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Süleyman Soylu, milletvekilleri ve Albayrak'ın sevenleri katıldı. Gülbeyaz Albayrak'ın tabutu başında torunları dua etti.

Cenaze namazı sonrasında tabut başında helallik aldıran Salih Topçu hoca, "Hacı annemiz memleketimizin iş adamlarından Ahmet Albayrak'ın değerli anneleridir. Eşi Mehmet amcada hayırsever bir insandı. Müslümanlar hayata veda etseler de geride bıraktıkları eserleri ve hayırları ile duayla anılırlar" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İkindi namazının kılınmasının ardından Gülbeyaz Albayrak için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Albayrak'ın Zeytinburnu Kazlıçeşme Aile Kabristanlığına dualar eşliğinde defnedildi.

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