Ahmet Albayrak’ın annesi Gülbeyaz Albayrak son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Cenaze namazı sonrasında tabut başında helallik aldıran Salih Topçu hoca, "Hacı annemiz memleketimizin iş adamlarından Ahmet Albayrak'ın değerli anneleridir. Eşi Mehmet amcada hayırsever bir insandı. Müslümanlar hayata veda etseler de geride bıraktıkları eserleri ve hayırları ile duayla anılırlar" dedi.