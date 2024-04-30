Ahmet Albayrak'ın annesi Gülbeyaz Albayrak son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Gülbeyaz Albayrak, Fatih Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın annesi Gülbeyaz Albayrak (91) hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Gülbeyaz Albayrak için ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Albayrak ve aile bireyleri taziyeleri kabul etti.
Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İsmailağa Cemaati Lideri Fikri Doğan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İBB Ak Parti Grup Başkanı Zeynel Abidin Okul, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Süleyman Soylu, milletvekilleri ve Albayrak'ın sevenleri katıldı. Gülbeyaz Albayrak'ın tabutu başında torunları dua etti.
Cenaze namazı sonrasında tabut başında helallik aldıran Salih Topçu hoca, "Hacı annemiz memleketimizin iş adamlarından Ahmet Albayrak'ın değerli anneleridir. Eşi Mehmet amcada hayırsever bir insandı. Müslümanlar hayata veda etseler de geride bıraktıkları eserleri ve hayırları ile duayla anılırlar" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu bitki yüksek tansiyonla mücadele ediyor! Çayınıza, çorbanıza bir tutam ekleyin
- 1 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Resmi tatillerde acil servis çalışır mı?
- Kuşlar Neden Elektrik Tellerinden Zarar Görmez? ⚡ Gizem Çözüldü: Meğer...
- Dünyanın en güçlü silahları listelendi! Milli gururumuz zirvede böyle yer aldı
- Toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Mayıs 2024 Çarşamba metrobüs, metro, İETT (otobüs), tramvay bedava mı olacak?
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 16.900 TL yatacak! Şahane haber saat 12.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...
- POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | İşte 31. Dönem POMEM sınav ve mülakat tarihleri! www.pa.edu.tr
- Adı soyadı listede olan acil baksın! Emeklilik hesaplama şablonu
- 1 Mayıs kargolar açık mı? Çarşamba günü PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat kargo şubeleri çalışıyor mu? Kuryeler teslimat yapacak mı?
- 1 Mayıs trafiğe kapalı ve açık yollar listesi 2024 | Taksim ve İstiklal Meydanı trafiğe kapandı mı? İşte çarşamba günü alternatif yollar...
- 1 Mayıs 2024 bankalar açık mı? Çarşamba günü noter ve devlet daireleri çalışıyor mu? Havale ve EFT yapılır mı?
- Yarın okul var mı, yok mu? 1 Mayıs 2024 Çarşamba resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler açık olacak mı?